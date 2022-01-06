Посол Украины о новых вызовах и возможностях в отношениях с новой властью Германии

Германия, ключевое государство и экономика Евросоюза, завершила 2021 год с новой властью, уже без Ангелы Меркель.

Эта эпоха перемен создает для Украины как вызовы, так и возможности.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил о них с многолетним послом Украины в Германии Андреем Мельником, работающим на этом посту уже почти семь лет.

Интервью в видеоформате смотрите на YouTube-канале "Европейской правды".

Его текстовая версия – в материале Посол в Германии: Нам нужно договориться о "Берлинском плане" для членства Украины в ЕС.

Некоторые ключевые тезисы Андрея Мельника:

"Сейчас нормандские переговоры в коматозном состоянии. Их нужно реанимировать. "Нормандии" нужны новые импульсы. Путина нужно затянуть обратно за стол переговоров. Все это вызов для новой власти Германии".

"Россия – это тест на то, будет ли внешнеполитический курс новой Германии основан на ценностях и принципах международного права".

"Одним из участников коалиции являются социал-демократы, а у них всегда был "особый взгляд" на Россию и восточную политику Германии... Социал-демократы и Россия – это исторический трек, связанный с некоторыми фигурами, прежде всего с Вилли Брандтом, одним из успешных канцлеров послевоенной Германии. Но социал-демократы – это так же Шрёдер (который после отставки с должности канцлера начал работать на "Газпром". - ЕН). И он до сих пор сохраняет влияние, это нужно признать".

Мельник считает, что Европа не согласится на уход от процедур сертификации "Северного потока-2" из-за уменьшения поставок газа.

"У нас остается другой вызов – возвращение темы "Северного потока-2" в политическую плоскость. И как вы знаете, "Поток" не упомянули в коалиционном соглашении, на 172 страницах текста для него не нашлось места, и это сделали сознательно, потому что Партия зеленых и в основном партия либералов имеют по поводу "Потока" кардинально противоположную позицию, чем партия социал-демократов".

"Сейчас этот спор выходит на поверхность – и это дает нам шанс".

"Действия Путина не способствуют нормальной дискуссии в Германии о членстве Украины в НАТО. Фактически Путин шантажирует оружием и Европу, и Германию, угрожая им начать войну, если Запад не отступит от позиции членства Украины.

С другой стороны, я считаю, что последние действия РФ также придают нам определенные шансы. Из-за этих событий стремление Украины в НАТО снова стало темой дискуссий в Берлине и выходит на первые полосы".

Полная версия интервью в материале Посол в Германии: Нам нужно договориться о "Берлинском плане" для членства Украины в ЕС. Его видеоверсия – на нашем Youtube-канале.