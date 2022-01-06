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Єврокомісія створила нову програму макрофінансової допомоги для Молдови

Четвер, 6 січня 2022, 12:37

Єврокомісія на прохання Молдови схвалила пропозицію про нову програму макрофінансової допомоги для країни обсягом до 150 млн євро.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

З цієї суми до 30 млн євро будуть надані у вигляді грантів та до 120 млн - як позики на вигідних умовах. 

Єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні зазначив, що ці кошти, поруч з новою програмою від МВФ, стане пдітримкою для економіки Молдови у наступні два роки. "Як і завжди, фінансування буде залежати від виконання зобов’язань, пов’язаних із вирішенням проблем, які найбільш заважають економічному розвитку Молдови", - зазначив він. 

Конкретні умови, до яких "прив’язане" надання фінансування, закріплені у Меморандумі про взаєморозуміння між Молдовою та ЄС і стосуються виявлених вразливостей країни у таких сферах як держуправління, верховенство права, боротьба з корупцією та енергетична безпека. Виплата коштів планується трьома траншами протягом 2022-2024 років.

Програма ще потребує затвердження Європарламенту та Ради ЄС. 

Через попередні дві програми макрофінансової допомоги Молдова з 2017 року отримала від Євросоюзу 160 млн євро.

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Молдова Єврокомісія

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