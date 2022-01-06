Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Еврокомиссия создала новую программу макрофинансовой поддержки для Молдовы

Четверг, 6 января 2022, 12:37

Еврокомиссия по просьбе Молдовы одобрила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для страны в объеме до 150 млн евро.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Из этой суммы до 30 млн евро будут предоставлены в виде грантов и до 120 млн – как займы на выгодных условиях.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони отметил, что эти средства, наряду с новой программой от МВФ, станут поддержкой для экономики Молдовы в последующие два года. "Как и всегда, финансирование будет зависеть от выполнения обязательств, связанных с решением проблем, наиболее мешающих экономическому развитию Молдовы", - отметил он.

Конкретные условия, к которым "привязано" предоставление финансирования, закреплены в Меморандуме о взаимопонимании между Молдовой и ЕС и касаются выявленных уязвимостей страны в таких сферах, как госуправление, верховенство права, борьба с коррупцией и энергетическая безопасность. Выплата средств планируется тремя траншами в течение 2022-2024 годов.

Программу еще должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

Через предыдущие две программы макрофинансовой помощи Молдова с 2017 года получила от Евросоюза 160 млн евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Еврокомиссия

Статьи

Услышать оппозицию: какие последствия для властей Польши будет иметь скандал с нелегальной слежкой

Действительно ли польские власти следили за оппозицией, используя шпионское оборудование? И к каким последствиям приведет подтверждение этих обвинений? (укр.)
6 января 2022 — Станислав Желиховский , для Европейской правды

Друг Путина против "Супер-Марио": кто станет новым президентом Италии

Новым президентом Италии может стать скандально известный экс-премьер и друг Путина Сильвио Берлускони. И это может быть большой проблемой для Украины (укр.)
6 января 2022 — Виктория Вдовиченко, для Европейской правды

Посол в Германии: Нам нужно договориться о "Берлинском плане" для членства Украины в ЕС

Андрей Мельник: "Сейчас нормандские переговоры в коматозном состоянии, их нужно реанимировать... Шредер до сих пор сохраняет влияние, это следует признать..." (укр.)
5 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда