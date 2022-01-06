Еврокомиссия создала новую программу макрофинансовой поддержки для Молдовы

Еврокомиссия по просьбе Молдовы одобрила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для страны в объеме до 150 млн евро.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Из этой суммы до 30 млн евро будут предоставлены в виде грантов и до 120 млн – как займы на выгодных условиях.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони отметил, что эти средства, наряду с новой программой от МВФ, станут поддержкой для экономики Молдовы в последующие два года. "Как и всегда, финансирование будет зависеть от выполнения обязательств, связанных с решением проблем, наиболее мешающих экономическому развитию Молдовы", - отметил он.

Конкретные условия, к которым "привязано" предоставление финансирования, закреплены в Меморандуме о взаимопонимании между Молдовой и ЕС и касаются выявленных уязвимостей страны в таких сферах, как госуправление, верховенство права, борьба с коррупцией и энергетическая безопасность. Выплата средств планируется тремя траншами в течение 2022-2024 годов.

Программу еще должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

Через предыдущие две программы макрофинансовой помощи Молдова с 2017 года получила от Евросоюза 160 млн евро.