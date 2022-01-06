Білорусь відправить своїх військових у Казахстан 

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що країна готова разом з Росією та іншими членами ОДКБ відправити своїх військових до Казахстану.

Про це йдеться у заяві МЗС Білорусі від 6 січня, пише "Європейська правда".

"Привертає увагу чітка координація дій протестувальників, організована протидія бойовиків правоохоронним органам. Фактично йдеться про спробу силового перевороту та зміни влади у Казахстані. Ми повністю підтримуємо зусилля керівництва Казахстану для припинення безладів і мародерства, відновлення нормальної життєдіяльності країни…

Білорусь повністю готова надати допомогу дружньому казахстанському народу і в повному обсязі виконає свої союзницькі зобов’язання. У зв’язку з цим білоруські військові зі складу миротворчих сил ОДКБ вирушають до Казахстану", - заявили в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані. У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.

З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яку неофіційно називають "російським НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.

Вранці 6 січня в ОДКБ повідомили, що перші російські підрозділи вже прибули в країну і "почали виконання задач".

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