Беларусь отправит своих военных в Казахстан

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что страна вместе с Россией и другими членами ОДКБ отправляет своих военных в Казахстан.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси от 6 января, пишет "Европейская правда".

"Обращает на себя внимание четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам. Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане. Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны…

Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объёме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан", - заявили в МИД Беларуси.

Напомним, со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые акции начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.

После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ. Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. В среду был захвачен и разграблен ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционирует со значительными перебоями.

С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая имеет неофициальное название "российского НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующих казахских властей.

Утром 6 января в ОДКБ сообщили, что первые российские подразделения уже прибыли в страну и "начали выполнение задач".

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