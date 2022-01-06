Бельгія відмовилась від нових обмежень попри пік захворюваності COVID-19

Бельгія утрималася від запровадження нових обмежень у четвер, незважаючи на пік захворюваності і госпіталізацій, що насувається у зв'язку з новим варіантом коронавірусу "Омікрон".

Про це оголосив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Найближчі тижні будуть важкими. Ми встановимо нові рекорди щодо кількості інфікованих людей. Число зростає, і ситуація погіршиться, перш ніж стане кращою", - сказав Де Кроо.

Консультативний комітет, який відповідає за політику в області пандемії, погодився зберегти вже вжиті заходи, такі як 4-денна віддалена робота та максимальна місткість 200 осіб у театрах та кінотеатрах.

"Очікується багато госпіталізацій із піком наприкінці січня. Число може варіюватися від 30 000 до 125 000 інфекцій на день", - попередив Стівен Ван Гухт, офіційний представник комітету.

Рішення Консультативного комітету було прийнято через два дні після того, як він вирішив з 10 січня відмовитися від карантинних вимог для повністю вакцинованих близьких людей, незважаючи на велику кількість випадків у Бельгії.

Бельгія переживає п'яту хвилю COVID-19 з більш ніж 11 000 щоденними випадками та 169 щоденними госпіталізаціями в період з 26 грудня по 2 січня. Однак кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії скоротилася майже на половину із більш ніж 800 на початку грудня до 470 5 січня.

Ще одне засідання Консультативного комітету відбудеться у середині січня для розробки довгострокової стратегії управління кризою.

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