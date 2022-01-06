Бельгия отказалась от новых ограничений, несмотря на пик заболеваемости COVID-19

Бельгия воздержалась от введения новых ограничений в четверг, несмотря на надвигающийся пик заболеваемости и госпитализаций в связи с новым вариантом коронавируса "Омикрон".

Об этом объявил премьер-министр Александр Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Ближайшие недели будут трудными. Мы установим новые рекорды по количеству инфицированных людей. Число растет, и ситуация ухудшится, прежде чем станет лучше", - сказал Де Кроо.

Консультативный комитет, отвечающий за политику в области пандемии, согласился сохранить уже принятые меры, такие как 4-дневная удаленная работа и максимальная вместимость 200 человек в театрах и кинотеатрах.

"Ожидается много госпитализаций с пиком в конце января. Число может варьироваться от 30 000 до 125 000 инфекций в день", - предупредил Стивен Ван Гухт, официальный представитель по борьбе с коронавирусом.

Решение Консультативного комитета было принято через два дня после того, как он решил с 10 января отказаться от карантинных требований для полностью вакцинированных близких людей, несмотря на растущее число случаев в Бельгии.

Бельгия переживает пятую волну COVID-19, с более чем 11000 ежедневных случаев и 169 ежедневными госпитализациями в период с 26 декабря по 2 января. Однако количество пациентов в отделениях интенсивной терапии сократилось почти на половину с более чем 800 в начале декабря до 470 5 января.

Еще одно заседание Консультативного комитета состоится в середине января для разработки долгосрочной стратегии управления кризисом.

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