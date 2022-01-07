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У Держдепі виступають проти посилення санкцій по "Північному потоку-2"

П'ятниця, 7 січня 2022, 10:27

Державний департамент США заявив, що законопроєкт про введення додаткових санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" підірве єдиний фронт у протидії загрозам з боку РФ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, таку заяву зробив речник Держдепу Нед Прайс.

"Наше занепокоєння полягає в тому, що в разі прийняття закон лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози Україні", – заявив Прайс журналістам.

Нагадаємо, наступного тижня у Сенаті мають голосувати за проєкт сенатора-республіканця Теда Круза, який примусив би Байдена застосувати санкції до ПП2. 

У середу від сенаторів-демократів пролунали сигнали про те, що вони змінили позицію, щоб не послаблювати позиції президента - з огляду на триваючі переговори з Кремлем. Вони вважають, що проєкт Круза нашкодив би Байдену зараз, коли йому важливо демонструвати єдність із європейськими союзниками, а також забрав би можливість використовувати ПП2 як важливий елемент тиску у переговорах з Росією. 

Відтак проєкту може не вистачити необхідної кількості голосів для подолання порогу у 60 голосів. 

За словами Прайса, що адміністрація президента США прагне працювати з Конгресом над сильним стримуванням проти російської агресії в Україні. "На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії або захистити Україну", - вважає він.

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Північний потік-2 США санкції

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