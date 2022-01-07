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Укр / Рус
Укр / Рус

В Госдепе выступают против усиления санкций по "Северному потоку-2"

Пятница, 7 января 2022, 10:27

Государственный департамент США заявил, что законопроект о введении дополнительных санкций по газопроводу "Северный поток-2" подорвет единый фронт в противодействии угрозам со стороны РФ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, такое заявление сделал спикер Госдепа Нед Прайс.

"Мы обеспокоены тем, что принятие этого законопроекта только подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины", – заявил Прайс журналистам.

Напомним, на следующей неделе в Сенате должны голосовать за проект сенатора-республиканца Теда Круза, который бы заставил Байдена применить санкции к СП2.

В среду от сенаторов-демократов прозвучали сигналы о том, что они изменили позицию, чтобы не ослаблять позиции президента – учитывая продолжающиеся переговоры с Кремлем. Они считают, что проект Круза навредил бы Байдену сейчас, когда ему важно демонстрировать единство с европейскими союзниками, а также - отобрал бы возможность использовать СП2 как важный элемент давления в переговорах с Россией.

По словам Прайса, администрация президента США стремится работать с Конгрессом над сильным сдерживанием против российской агрессии в Украине. ""К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину", - считает он.

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Северный поток-2 США санкции

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