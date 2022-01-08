Британія назвала неприйнятним нарощування військ РФ на кордоні з Україною і в Криму

Нарощування російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму неприйнятне.

Про це заявила Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс за підсумками відеоконференції за участю глав МЗС НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"Немає жодного виправдання агресивної та нічим не спровокованої позиції щодо України. Ми разом із нашими союзниками по НАТО закликаємо Росію припинити свою зловмисну ​​діяльність та приєднатися до міжнародних угод, які вона добровільно підписала", - йдеться у заяві британського МЗС.

Трасс заявила, що російському уряду необхідно знизити напруженість, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх зобов'язань щодо забезпечення прозорості військової діяльності.

"Ми захищатимемо демократію у Східній Європі та у всьому світі. Наша підтримка суверенітету та територіальної цілісності України непохитна. Ми ясно розуміємо, що будь-яке вторгнення Росії було б великою стратегічною помилкою, за яку доведеться дорого заплатити", - сказала вона.

Як повідомлялося, наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди