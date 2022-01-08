Канцлер Австрії захворів на коронавірус, але не має симптомів після бустерної дози

Канцлер Австрії Карл Негаммер отримав позитивний результат тесту на COVID-19 і перебуває вдома в ізоляції.

Про це канцлер написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Не варто хвилюватися, зі мною все добре. Мій заклик, як і раніше, звучить так: йдіть, зробіть щеплення, зробіть ревакцинацію, це, швидше за все, захистить вас від тяжких наслідків", — йдеться у пресрелізі канцлера.

Негаммер отримав три дози вакцини проти коронавірусу, і зараз у нього немає жодних симптомів. Він сказав, що підхопив вірус від співробітника служби безпеки.

Негаммер, який обійняв посаду в грудні 2021 року, прагне зробити вакцинацію в Австрії обов'язковою.

Нагадаємо, австрійська влада продовжила карантин для нещеплених жителів країни до 10 січня, хоча було зроблено виняток напередодні Нового року.

Уряд обґрунтував продовження заходів побоюваннями, пов'язаними з варіантом "Омікрон".

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