Канцлер Австрии заболел коронавирусом, но без симптомов после бустерной дозы

Канцлер Австрии Карл Нехаммер получил положительный результат теста на COVID-19 и находится дома в изоляции.

Об этом канцлер написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Не стоит волноваться, я в порядке. Мой призыв по-прежнему звучит так: идите, сделайте прививку, сделайте ревакцинацию, это, скорее всего, защитит вас от тяжелых последствий", — говорится в пресс-релизе канцлера.

Нехаммер получил три дозы вакцины против коронавируса и сейчас у него нет никаких симптомов. Он сказал, что подхватил вирус от сотрудника своей службы безопасности.

Нехаммер, вступивший в должность в декабре 2021 года, стремится сделать вакцинацию в Австрии обязательной.

Напомним, австрийские власти продлили карантин для непривитых жителей страны до 10 января, хотя было сделано исключение для кануна Нового года.

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