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В Казахстане заявили, что войска пророссийской ОДКБ охраняют стратегические объекты

Воскресенье, 9 января 2022, 11:58

Войскам государств Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), прибывших в Казахстан по запросу действующей власти, передали под охрану ряд стратегических объектов.

Об этом президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву сообщили в воскресенье на заседании оперативного штаба, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на официальном сайте президента Казахстана.

"Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов", - сообщается на сайте президента Казахстана.

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На заседании отметили, что во всех регионах страны "ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, возобновляется работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения".

Первые подразделения иностранных войск в рамках ОДКБ, среди которых больше всего российских военных, прибыли в Казахстан 6 января. Они были отправлены по просьбе президента Казахстана после вспышки масштабных протестов.

Власти Казахстана заявляют, что протестующие являются террористами, и среди них якобы значительная часть иностранцев.

В российском Минобороны заявили, что российские военные приступили к охране аэродромов, объектов социальной инфраструктуры и других жизненно важных объектов.

Детальнее о ситуации в Казахстане читайте в статье - Не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

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