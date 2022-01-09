В Казахстане заявили, что войска пророссийской ОДКБ охраняют стратегические объекты

Войскам государств Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), прибывших в Казахстан по запросу действующей власти, передали под охрану ряд стратегических объектов.

Об этом президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву сообщили в воскресенье на заседании оперативного штаба, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на официальном сайте президента Казахстана.

"Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов", - сообщается на сайте президента Казахстана.

На заседании отметили, что во всех регионах страны "ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, возобновляется работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения".

Первые подразделения иностранных войск в рамках ОДКБ, среди которых больше всего российских военных, прибыли в Казахстан 6 января. Они были отправлены по просьбе президента Казахстана после вспышки масштабных протестов.

Власти Казахстана заявляют, что протестующие являются террористами, и среди них якобы значительная часть иностранцев.

В российском Минобороны заявили, что российские военные приступили к охране аэродромов, объектов социальной инфраструктуры и других жизненно важных объектов.

Детальнее о ситуации в Казахстане читайте в статье - Не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

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