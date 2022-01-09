Более 100 тысяч человек во Франции выступили против вакцинного пропуска

Более 100 тысяч человек протестовали в субботу по всей Франции из-за планов правительства еще больше усилить ограничения в отношении невакцинированных от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации France 24.

По оценке правительства, на протесты вышли в четыре раза больше людей, чем 18 декабря, когда по всей стране собралось 25 500 человек.

Представители министерства внутренних дел заявили, что в субботних протестах по всей Франции приняли участие 105 200 человек, 18 тысяч из них - в Париже, где полиция сообщила о 10 арестованных и трех легко раненых офицерах.

Протестующие выступают против планируемого закона, который потребует от людей доказать, что они полностью вакцинированы от коронавируса, прежде чем они смогут питаться в ресторанах, путешествовать между городскими поездами или посещать культурные мероприятия.

В четверг нижняя палата парламента Франции приняла противоречивый законопроект в первом чтении.

Правительство ожидает, что новые требования будут утверждены до 15 января, хотя законодатели в Сенате могут теперь отложить процесс.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых людей, сделав их жизнь настолько сложной, что они в конечном итоге сделают прививку. Он сказал, что невакцинированные люди безответственны и не достойны считаться гражданами.

В субботу во Франции на фоне роста давления на больницы было зафиксировано 303 669 новых случаев Covid-19. По данным Минздрава, в отделениях интенсивной терапии находится более 3821 человек.

Люди во Франции уже должны предъявить доказательства вакцинации или отрицательный тест, чтобы войти в рестораны и бары и воспользоваться межрегиональными поездами. Но из-за роста количества инфекций правительство хочет отказаться от допуска с помощью теста.

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