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Глава МИД Британии накануне визита в Украину заразилась коронавирусом

Вторник, 1 февраля 2022, 07:41

У министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник вечером за несколько часов до запланированной поездки в Украину оказался положительный результат теста на коронавирус.

Об этом Трасс рассказала в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"К счастью, у меня было три дозы, и я буду работать из дома, пока буду изолироваться", – отметила Трасс.

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Во вторник Трасс должна была отправиться в Украину для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне роста напряженности из-за наращивания Россией военных сил на границе.

Трасс стала вторым министром британского правительства, заразившейся коронавирусом через несколько дней после того, как министр образования Надхим Захави подтвердил в воскресенье, что у него положительный тест.

Ожидается, что на этой неделе в Украину прибудет британский премьер Борис Джонсон. По данным источников, он и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий намерены объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной во время визита в Киев.

Также на днях ожидается разговор Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным.

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