В Украину едут с визитом премьер и министр иностранных дел Нидерландов
Вторник, 1 февраля 2022, 09:08
В Украину 1 февраля прибудут с визитом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает нидерландское издание NOS.
В ходе визита планируется обсуждать нынешние угрозы от Российской Федерации, а также вопросы, связанные с гибелью рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Визит анонсировали заранее, но конкретные даты до последнего не были известны.
Напомним, на днях отдельные депутаты парламента Нидерландов, в том числе представитель правящей политсилы Марка Рютте, высказались за предоставление Украине оборонного оружия.
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