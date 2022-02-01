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В Украину едут с визитом премьер и министр иностранных дел Нидерландов

Вторник, 1 февраля 2022, 09:08

В Украину 1 февраля прибудут с визитом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает нидерландское издание NOS.

В ходе визита планируется обсуждать нынешние угрозы от Российской Федерации, а также вопросы, связанные с гибелью рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года.

Визит анонсировали заранее, но конкретные даты до последнего не были известны.

Напомним, на днях отдельные депутаты парламента Нидерландов, в том числе представитель правящей политсилы Марка Рютте, высказались за предоставление Украине оборонного оружия.

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Нидерланды

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