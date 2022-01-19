Прем’єр і глава МЗС Нідерландів приїдуть до України на тлі напруженості з РФ

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Гукстра незабаром прибудуть до України через посилення напруженості на російсько-українському кордоні.

Про це Рютте сказав у середу під час дебатів у парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NU.

Прем'єр-міністр назвав ситуацію на російсько-українському кордоні "дуже тривожною".

Коли саме відбудеться візит не уточнюється.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен раніше назвала ситуацію на кордонах України "тривожною і непередбачуваною". Вона висловила сподівання досягти врегулювання шляхом переговорів, але зазначила, що будуть жорсткі санкції ЄС, якщо Росія вирішить вторгнутися.

"Будь-які заходи з боку ЄС будуть справді болісними. Це повідомлення має бути зрозумілим", - попередила міністр.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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