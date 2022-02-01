Чому обрання президента Італії ледь не завершилося глибокою кризою

29 січня, після семи днів складних переговорів між парламентськими силами, з восьмого голосування італійський парламент переобрав на посаду очільника країни чинного президента Серджо Маттареллу.

Про деталі обрання та про те, що воно означає як для Італії, так і для України, у статті Ярини Груша-Поссамай (з Італії) З Риму не втечеш: як лідера Італії вмовили йти на другий термін і що це означає для України.

Наступника президента Італії Серджо Маттарелли обирали 1008 делегатів у парламенті, з яких правоцентристи могли розраховувати на 451 голос та лівоцентристи – на 420 голосів.

Через номінальну більшість переговорами щодо кандидатів правили правоцентристи.

Однозначним фаворитом перегонів був прем’єр Маріо Драгі. Але, в якийсь момент, прем’єр Драгі особисто провів переговори з діючим президентом Маттареллою щодо другого строку.

Попри те, що сам Серджо Маттарелла планував вийти на пенсію і неодноразово повторював, що він не збирався балотуватися на другий строк, Драгі вдалося переконати його змінити плани.

Зрештою, отримавши згоду від діючого президента, делегати об’єдналися для підтримки його кандидатури.

Серджо Маттарелла, на чиє правління припало дві урядові кризи – влітку 2018 і взимку 2020, та пандемія, яка привела до стрімкого економічного падіння Італії, отримав 759 голосів і 3 лютого вдруге присягне на вірність італійському народові.

Маттарелла став другим президентом в Італії, після Джорджо Наполітано, якого переобрали на другий строк.

Газети в один голос говорять про закріплення своїх лідерських позицій з боку прем’єра Драгі. Якщо до початку виборчого тижня експерти визначали його як технократа, який припустився політичних помилок, то за минулий тиждень він продемонстрував саме здібності вмілого політика, який відмовився від посади президента, не піддавшись на провокації Сальвіні та зміцнивши позиції свого уряду.

Після турбулентного політичного тижня Італія повертається до управління формату Маттарелла-Драгі, що звичайно є позитивним сигналом для самої Італії, для Європейського Союзу і для України, новини про яку супроводжували президентські перегони протягом всього тижня.

Зараз від уряду Драгі очікують не тільки нових рішучих кроків щодо внутрішньої політики, а й чіткої позиції щодо російської агресії в Україні.

Більше - у матеріалі Ярини Груша-Поссамай (з Італії) З Риму не втечеш: як лідера Італії вмовили йти на другий термін і що це означає для України.