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Почему избрание президента Италии чуть не завершилось глубоким кризисом

Аналитика коротко
Вторник, 1 февраля 2022, 15:34

29 января, после семи дней сложных переговоров между парламентскими силами, восьмым голосованием, итальянский парламент переизбрал на должность главы страны действующего президента Серджо Маттареллу.

О деталях избрания и о том, что оно означает как для Италии, так и для Украины, читайте в статье Ярины Груши-Поссамай (из Италии) Из Рима не уйдешь: как лидера Италии уговорили идти на второй срок и что это значит для Украины.

Преемника президента Италии Серджо Маттареллы выбирали 1008 делегатов в парламенте, из которых правоцентристы могли рассчитывать на 451 голос и ливоцентристы – на 420 голосов.

Благодаря номинальному большинству переговорами по кандидатам правили правоцентристы.

Однозначным фаворитом гонки был премьер Марио Драги. Но в какой-то момент премьер Драги лично провел переговоры с действующим президентом Маттареллой по поводу второго срока.

Несмотря на то, что сам Серджо Маттарелла планировал выйти на пенсию и не раз повторял, что он не собирался баллотироваться на второй срок, Драги удалось убедить его изменить планы.

Наконец, получив согласие от действующего президента, делегаты объединились для поддержки его кандидатуры.

Серджо Маттарелла, на чье правление пришлось два правительственных кризиса – летом 2018 и зимой 2020, и пандемия, приведшая к стремительному экономическому падению Италии, получил 759 голосов и 3 февраля вторично присягнет на верность итальянскому народу.

Маттарелла стал вторым президентом в Италии, после Джорджо Наполитано, которого переизбрали на второй срок.

Газеты в один голос говорят о закреплении лидерских позиций со стороны премьера Драги. Если до начала избирательной недели эксперты определяли его как технократа, допустившего политические ошибки, то за прошедшую неделю он продемонстрировал именно способности умелого политика, отказавшегося от должности президента, не поддавшись на провокации Сальвини и укрепив позиции своего правительства.

После турбулентной политической недели Италия возвращается в управление формата Маттарелла-Драги, что является положительным сигналом для самой Италии, для Европейского Союза и для Украины, новости о которой сопровождали президентскую гонку.

Сейчас от правительства Драги ожидают не только новых решительных шагов во внутренней политике, но и четкой позиции по поводу российской агрессии в Украине.

Больше – в материале Ярины Груши-Поссамай (из Италии) Из Рима не уйдешь: как лидера Италии уговорили идти на второй срок и что это значит для Украины.

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