Іспанія поки не евакуйовуватиме співробітників посольства в Україні

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна не планує евакуації співробітників свого посольства в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося у розмові міністрів закордонних справ України і Іспанії.

Як зазначається, розмова міністрів відбулася в контексті консолідації міжнародного тиску на Російську Федерацію задля стримування її від подальшої агресії.

Дмитро Кулеба детально поінформував свого іспанського колегу про безпекову ситуацію в зв’язку з концентрацією російських військ поблизу державного кордону та на територіях України, тимчасово окупованих РФ. Міністр окремо загострив увагу на невоєнних вимірах російської агресії, зокрема спробах РФ розхитати економічну та фінансову стабільність нашої держави.

"Глава МЗС Іспанії повідомив Дмитру Кулебі про відсутність на цьому етапі намірів здійснювати евакуацію членів родин співробітників іспанського посольства в Києві" - йдеться у повідомленні.

Іспанський міністр також відгукнувся на заклик глави української дипломатії здійснити ближчим часом візит до України, аби продемонструвати солідарність з українським народом на тлі агресивних дій з боку РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив у разі запровадження санкцій ЄС проти Росії "вони завдадуть величезної шкоди російській економіці".