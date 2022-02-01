Испания пока не будет эвакуировать сотрудников посольства в Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна не намерена эвакуировать сотрудников своего посольства в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом шла речь в разговоре министров иностранных дел Украины и Испании.

Как говорится, разговор министров состоялся в контексте консолидации международного давления на Российскую Федерацию для сдерживания его от дальнейшей агрессии.

Дмитрий Кулеба подробно проинформировал своего испанского коллегу о ситуации с безопасностью в связи с концентрацией российских войск вблизи государственной границы и на территориях Украины, временно оккупированных РФ. Министр особо заострил внимание на невоенных измерениях российской агрессии, в том числе попытках РФ расшатать экономическую и финансовую стабильность нашего государства.

"Глава МИД Испании сообщил Дмитрию Кулебе об отсутствии на этом этапе намерений осуществлять эвакуацию членов семей сотрудников испанского посольства в Киеве", - говорится в сообщении.

Испанский министр также откликнулся на призыв главы украинской дипломатии совершить в ближайшее время визит в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом на фоне агрессивных действий со стороны РФ.

Напомним, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в случае введения санкций ЕС против России "они нанесут огромный ущерб российской экономике".