Німецький корабель не зможе взяти участь у місії НАТО через спалах COVID-19 на борту

Через випадки коронавірусу серед екіпажу німецький корабель "Берлін" поки не може взяти участь у місії НАТО біля Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Головний корабель поповнювальних кораблів німецького флоту не залишив Вільгельмсхафен у вівторок удень, як планувалося, повідомили ВМС Німеччини.

Причина – 14 членів екіпажу, які отримали позитивний результат на коронавірус під час ПЛР-тесту.

"Берлін" мав приєднатися до військово-морської асоціації НАТО "Постійна морська група 1". За словами ВМС, він в першу чергу відповідає за контроль і захист стратегічно важливих морських шляхів у Північній Атлантиці та Північному морі.

"Берлін" мав залишитися в морі два місяці і взяти участь у маневрах та навчаннях Cold Response біля Норвегії.

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