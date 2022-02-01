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Немецкий корабль не сможет принять участие в миссии НАТО из-за вспышки COVID-19 на борту

Вторник, 1 февраля 2022, 17:26

Из-за случаев коронавируса среди экипажа немецкий корабль "Берлин" пока не может принять участие в миссии НАТО возле Норвегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Главный корабль пополняющих сил немецкого флота не покинул Вильгельмсхафен во вторник днем, как планировалось, сообщили ВМС Германии.

Причина – 14 членов экипажа, получивших положительный результат на коронавирус во время ПЦР-теста.

"Берлин" должен был присоединиться к военно-морской ассоциации НАТО "Постоянная морская группа 1". По словам ВМС, он в первую очередь отвечает за контроль и защиту стратегически важных морских путей в Северной Атлантике и Северном море.

Корабль должен был оставаться в море два месяца и принять участие в маневрах и учениях Cold Response возле Норвегии.

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Германия

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