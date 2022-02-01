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Орбан у Москві розкритикував санкції ЄС проти РФ

Вівторок, 1 лютого 2022, 19:06

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що політика ЄС щодо санкцій завдала його країні більшої шкоди ніж Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на спільній пресконференції з президентом РФ Владіміром Путіним у Москві.

Орбан зазначив, що російська економіка в результаті санкцій вистояла і виявилася сильнішою, ніж про це прийнято думати на Заході.

"Політика санкцій, запроваджена проти Росії, завдала Угорщині більшої шкоди, ніж РФ" - заявив угорський прем’єр.

За його словами, Росія вибудувала політику імпортозаміщення в таких сферах, в яких Угорщина постачала свій товар.

"Тобто ми втратили ринок. Росію змусили розвиватися таким чином, що деякі країни, в тому числі Угорщина, втратили в результаті ринок. Поілтика санкції в кінцевому рахунку демонструє протилежний ефект, ніж той, що їй приписують" - сказав він.

"Санкції це такий засіб, який наперед приречений на провал. Я не вважаю його прийнятним ні стосовно Росії, ні стосовно інших країн" - додав Орбан.

Як повідомлялося, прем’єр Угорщини заявив, що керівники європейських країн не хочуть війни та виступають за дипломатичне вирішення конфліктів.

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Орбан Путін санкції Угорщина

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