Орбан в Москве раскритиковал санкции ЕС против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика ЕС по санкциям нанесла его стране больший ущерб, чем России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Орбан отметил, что российская экономика в результате санкций выстояла и оказалась сильнее, чем об этом принято думать на Западе.

"Политика санкций, введенная против России, нанесла Венгрии больший ущерб, чем РФ", - заявил венгерский премьер.

По его словам, Россия выстроила политику импортозамещения в таких областях, в которых Венгрия поставляла свой товар.

"То есть мы потеряли рынок. Россию заставили развиваться таким образом, что некоторые страны, включая Венгрию, потеряли в результате рынок. Поилтика санкции в конечном счете демонстрирует противоположный эффект, чем приписываемый ей" - сказал он.

"Санкции это такое средство, которое заранее обречено на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в других странах" - добавил Орбан.

Как сообщалось, премьер Венгрии заявил, что руководители европейских стран не хотят войны и выступают за дипломатическое разрешение конфликтов.