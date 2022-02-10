Група сенаторів просить Байдена надати Україні максимальний доступ до розвідданих США

Двопартійна група американських сенаторів звернулася з листом до президента США Джо Байдена з проханням надати Україні максимальний доступ до розвідувальних даних Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", текст листа розміщений на сайті голови комітету Сенату з питань розвідки Марка Ворнера.

Сенатори заявляють про "негайну потребу надати українським партнерам інструмент для допомоги у захисті проти подальшої російської агресії".

"Владімір Путін загрожує свободі та безпеці українського народу, і він демонструє запал до дій із захисту власного суверенітету, свободи і демократично обраного уряду" - йдеться у листі.

"Ми просимо, щоб США ділилися розвідувальними даними з Україною у найширшому з можливих обсязі. Росія – агресор, і ми повинні озброїти Україну критичною інформацією, потрібною для захисту" - наголошують сенатори.

Вони заявляють, що це в інтересах самих Сполучених штатів, а також їхніх союзників і партнерів у регіоні.

"Російські погрози Україні є загрозою для демократій у всьому світі і ми закликаємо вас зробити якомога більше для підтримки України у цей критичний момент" - йдеться у листі.

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