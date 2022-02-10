Группа сенаторов просит Байдена дать Украине максимальный доступ к разведданным США

Двухпартийная группа американских сенаторов обратилась с письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине максимальный доступ к разведывательным данным Соединенных Штатов.

Как пишет "Европейская правда", текст письма размещен на сайте главы комитета Сената по разведке Марка Уорнера.

Сенаторы заявляют о "немедленной необходимости предоставить украинским партнерам инструмент для помощи в защите против дальнейшей российской агрессии".

"Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинского народа, и он демонстрирует пыл к действиям по защите собственного суверенитета, свободы и демократически избранного правительства" - говорится в письме.

"Мы просим, ​​чтобы США делились разведывательными данными с Украиной в самом широком из возможных объемов. Россия – агрессор, и мы должны вооружить Украину критической информацией, необходимой для защиты" - отмечают сенаторы.

Они говорят, что это в интересах самих Соединенных штатов, а также их союзников и партнеров в регионе.

"Российские угрозы Украине представляют угрозу для демократий во всем мире и мы призываем вас сделать как можно больше для поддержки Украины в этот критический момент" - говорится в письме.