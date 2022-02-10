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Париж заборонив в’їзд "конвоям свободи", що протестують проти ковід-обмежень

Четвер, 10 лютого 2022, 11:05

Французька поліція повідомила, що водіям, які протестують проти обмежень COVID-19, буде заблокований в'їзд до Парижа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters

Протестувальники, які називають себе "конвоями свободи" вирушили з південної Франції в середу, щоб зібратися в Парижі і Брюсселі і вимагати припинення обмежень щодо COVID-19. При цьому вони беруть приклад з демонстрантів у столиці Канади Оттаві.

У четвер очікується відправлення "конвоїв свободи" з інших міст по всій Франції.

У префектурі Парижа заявили, що протестувальникам буде заборонено в'їзд до столиці з 11 по 14 лютого, посилаючись на ризик громадських безладів.

У Канаді демонстрації з вимогою припинити дію обов’язкової вакцинації проти COVID-19 для транскордонних водіїв вантажівок зараз поширюються на ключові пункти перетину кордону Канади та Сполучених Штатів.

Схожі протести також виникли в Австралії та Новій Зеландії.

Водіям, які порушать наказ не протестувати в Парижі, загрожує два роки в'язниці, 4500 євро штрафу та позбавлення водійських прав, застерігає префектура.

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Франція

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