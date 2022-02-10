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Париж запретил въезд протестующим против ковид-ограничений "конвоям свободы"

Четверг, 10 февраля 2022, 11:05

Французская полиция сообщила, что водителям, протестующим против ограничений COVID-19, будет заблокирован въезд в Париж.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Протестующие, называющие себя "конвоями свободы", отправились из южной Франции в среду, чтобы собраться в Париже и Брюсселе и требовать прекращения ограничений по COVID-19. При этом они берут пример с демонстрантов в столице Канады Оттаве.

В четверг ожидается отправка "конвоев свободы" из других городов по всей Франции.

В префектуре Парижа заявили, что протестующим будет запрещен въезд в столицу с 11 по 14 февраля, ссылаясь на риск общественных беспорядков.

В Канаде демонстрации с требованием прекратить действие обязательной вакцинации против COVID-19 для трансграничных водителей грузовиков сейчас распространяются на ключевые пункты пересечения границ Канады и Соединенных Штатов.

Сходные протесты также возникли в Австралии и Новой Зеландии.

Водителям, которые нарушат приказ не протестовать в Париже, грозит два года тюрьмы, 4500 евро штрафа и лишение водительских прав, предостерегает префектура.

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Франция

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