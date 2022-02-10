Швейцарія може стати першою країною, яка заборонить тестування ліків на тваринах

У неділю Швейцарія голосуватиме на референдумі, чи стати першою країною, яка повністю заборонить тестування медичних препаратів на тваринах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За даними урядової статистики, у 2020 році в Швейцарії під час лабораторних досліджень загинуло понад 550 000 тварин. Ця цифра включає 400 000 мишей і щурів, майже 4 600 собак, 1 500 кішок і 1 600 коней. Під час і після експериментів також вбивали приматів, корів, свиней, риб і птахів.

"Жорстоко і непотрібно проводити експерименти на тваринах, і я впевнений, що ми зможемо розробити ліки без цього", — сказав Ренато Верндлі, лікар із північного сходу Швейцарії, який започаткував ініціативу в рамках швейцарської системи прямої демократії.

Результати референдуму будуть обов’язковими для виконання.

Проте, не очікується, що заборона вплине на допомогу фармацевтичному сектору, який попереджає, що цей крок зупинить розробку нових ліків і змусить компанії та дослідників переїхати за кордон.

"Ми не повинні використовувати тварин для власних егоїстичних цілей", – сказав Верндлі, додавши такі методи дослідження, як біочіпи, комп’ютерне моделювання або мікродозування щодо людей були більш ефективними, ніж випробування на тваринах.

Фармацевтична лоббі-група Interpharma каже, що цей сектор, до якого входять такі компанії, як Roche і Novartis (NOVN.S), приносить 9% в економіку Швейцарії, включаючи непрямі ефекти, і генерує майже половину швейцарського експорту.

Interpharma очолила опозицію в галузі, заявивши, що пропозиції будуть руйнівними, якщо вони будуть прийняті.

"Дослідження ліків, клінічні дослідження в лікарнях і фундаментальні дослідження в університетах... більше не будуть можливими", – сказав генеральний директор Interpharma Рене Бухольцер.

Представники галузі заявили, що заборона на випробування на тваринах може призвести до припинення випуску нових ліків.