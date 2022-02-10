Швейцария может стать первой страной, которая запретит тестирование лекарств на животных

В воскресенье Швейцария будет голосовать на референдуме, стать лм первой страной, которая полностью запретит тестирование медицинских препаратов на животных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По данным правительственной статистики, в 2020 году в Швейцарии во время лабораторных исследований погибли более 550 000 животных. Эта цифра включает 400 000 мышей и крыс, около 4 600 собак, 1 500 кошек и 1 600 лошадей. Во время и после экспериментов убивали приматов, коров, свиней, рыб и птиц.

"Жестоко и не нужно проводить эксперименты на животных, и я уверен, что мы сможем разработать лекарства без этого", - сказал Ренато Верндли, врач с северо-востока Швейцарии, который начал инициативу в рамках швейцарской системы прямой демократии.

Результаты референдума будут обязательны для выполнения.

Однако не ожидается, что запрет повлияет на помощь фармацевтическому сектору, предупреждающему, что этот шаг остановит разработку нового лекарства и заставит компании и исследователей переехать за границу.

"Мы не должны использовать животных в собственных эгоистических целях", – сказал Верндли, добавив такие методы исследования, как биочипы, компьютерное моделирование или микродозировка в отношении людей, которые были более эффективными, чем испытания на животных.

Фармацевтическая лобби-группа Interpharma говорит, что этот сектор, в который входят такие компании как Roche и Novartis (NOVN.S), приносит 9% в экономику Швейцарии, включая косвенные эффекты, и генерирует почти половину швейцарского экспорта.

Interpharma возглавила оппозицию в отрасли, заявив, что предложения будут разрушительными, если они будут приняты.

"Исследования лекарств, клинические исследования в больницах и фундаментальные исследования в университетах... больше не будут возможны", - сказал генеральный директор Interpharma Рене Бухольцер.

Представители отрасли заявили, что запрет на испытания на животных может привести к прекращению выпуска новых лекарств.