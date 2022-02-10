Главы МИД Британии и РФ в Москве обменялись выпадами по поводу российской угрозы для Украины

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс и глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции в Москве поспорили о том, как понимать размещение около 100 000 российских военных неподалеку от украинской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лавров в своей речи повторил позицию России о том, что другие государства "не должны укреплять свою безопасность за счет других", посетовал, что Украина уклоняется от выполнения Минских договоренностей в том виде, как их интерпретирует Россия, и выразил удивление, что размещение российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.

"Мы сегодня подробно объясняли, что российские силы находятся на собственной территории, в отличие от сотен и тысяч британских военных в Балтии, которых хотят направить в Румынию и Болгарию. На это был ответ, что они тоже на своей территории, потому что это страны НАТО… Заявления, что Россия не планирует нападать, делает не только российская сторона – их делают также в Пентагоне, я недавно читал об этом… Подобные заявления делает министр обороны Украины, президент Зеленский, но, кажется, нашим западным коллегам он нужен только как инструмент, чтобы выводить Россию из равновесия, и никого не интересует, что он думает и какие это влечет последствия для украинской экономики", - заявил Лавров.

Лавров также назвал общение с британской коллегой "разговором немого с глухим".

Лиз Трасс отметила, что принцип "неделимости безопасности" не означает, что соседи РФ не имеют права защищать себя или присоединяться к оборонным альянсам. Она обратила внимание, что попытки России дестабилизировать Украину и влиять на ее геополитический выбор, наоборот, еще больше сблизили ее с Западом и заставили НАТО усиливать свой восточный фланг.

Она отметила, что на встрече снова получила заверения от российского коллеги, что Россия не планирует вторжение в Украину.

"Но мы хотим увидеть, что эти слова подкрепляются, действиями, и для этого нужно, чтобы войска и вооружения, размещенные под украинской границей, были перемещены куда-то – потому что сейчас это выглядит угрожающе. И хотя мы хотим наилучшего решения этой ситуации – критически важно, чтобы Британия и союзники были готовы ко всем сценариям. Поэтому мы оказываем оборонную поддержку Украине, усиливаем нашу поддержку в НАТО и готовим более жесткое законодательство по санкциям", - подчеркнула Лиз Трасс.

"У России есть четкий выбор. Она может пойти по пути дипломатии, сотрудничать с НАТО для улучшения ситуации в Европе - или продолжать путь, на который намекает, скопив свои войска на границе, так, что это выглядит угрозой. Цель моего пребывания в Москве - избежать этого сценария… Но этого нельзя достичь ценой суверенитета и территориальной целостности Украины или ценой политики "открытых дверей" НАТО", - подчеркнула она.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".

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