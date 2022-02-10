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Німеччина вперше зареєструвала майже 250 тисяч заражень коронавірусом за добу

Четвер, 10 лютого 2022, 13:41

Федеральний Інститут Роберта Коха повідомив про майже 248 тисяч нових заражень за минулу добу, що для Німеччини є найвищим показником за час епідемії. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Минулого тижня показники один раз вже досягали 240 тисяч. Населення Німеччини - близько 83 млн осіб. 

Рекордним став також семиденний показник захворюваності на 100 000 населення - 1465.4, порівняно з 1283 у четвер минулого тижня.

Померли за добу 283 коронахворих. Для порівняння, взимку 2021 року добова кількість смертей не раз перевищувала 1000 з набагато меншою кількістю хворих. 

Загальна кількість померлих за час епідемії досягла 119 453. 

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Німеччина Коронавірус

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