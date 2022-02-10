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Германия впервые зарегистрировала почти 250 тысяч заражений коронавирусом в сутки

Четверг, 10 февраля 2022, 13:41

Федеральный Институт Роберта Коха сообщил о почти 248 тысячах новых заражений за минувшие сутки, что для Германии является самым высоким показателем за время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

На прошлой неделе показатели однажды уже достигали 240 тысяч. Население Германии – около 83 млн человек.

Рекордным стал также семидневный показатель заболеваемости на 100 000 населения – 1465.4, по сравнению с 1283 в четверг на прошлой неделе.

Умерли за сутки 283 коронабольных. Для сравнения, зимой 2021 года суточное количество смертей не раз превышало 1000 с гораздо меньшим количеством больных.

Общее количество умерших за время эпидемии достигло 119 453.

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