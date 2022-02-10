Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

До Польщі прибули додаткові військові з Британії

Четвер, 10 лютого 2022, 14:14

До Польщі прибули додаткові військовослужбовці з Британії, рішення про перекидання яких анонсували кілька днів тому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив у Twitter міністр оборони Маріуш Блащак.

"Британські військові суттєво збільшують безпеку на східному флангу НАТО. Для нас це - сигнал солідарності… Ми рішучі і послідовні у реагуванні на агресивну політику Кремля", - зазначив він. 

Нагадаємо, про рішення оголосили 7 лютого під час візиту прем’єра Польщі Матеуша Моравецького до Лондона. Загалом має прибути 350 військових, але яка частина прибула цим рейсом - не уточнюють. 

З прибуттям цієї групи військових кількість британських військовослужбовців зросте більш ніж утричі - досі в країні перебував контингент зі 100 осіб. 

Дивіться також пояснення від ЄвроПравди, чого очікувати від можливого нового альянсу України, Польщі й Британії.

Нагадаємо, у неділю 6 лютого до Польщі прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.

Німеччина планує найближчими днями перекинути додаткових 350 військових до Литви, де вона очолює місцевий підрозділ сил НАТО.

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Польща Російська криза

Статті

Нові друзі Кремля: як український прапор розколов парламент Словаччини

Гучний скандал у словацькому парламенті з обливанням водою та вириванням з рук прапора України – лише верхівка айсберга.
10 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Німеччина любить Росію. Є також корупція, але не обов'язково йдеться про гроші"

Сєргєй Сумлєнний: "Росія корумпує не тільки грошима. Вона надає німцям – бізнесменам, політикам, усім впливовим колам – відчуття більшої ваги".
10 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Зіштовхнути лобами: як Росія "мілітаризує" етнічне питання в Україні та Центральній Європі

Мета Кремля – не просто оживити старі історичні рани, а зіштовхнувши сусідів лобами, підірвати європейську та євроатлантичну єдність.
10 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії