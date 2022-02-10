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Іспанія скасувала вимогу носити маски на вулиці

Четвер, 10 лютого 2022, 18:11

Іспанія 10 лютого скасувала вимогу носити маски для обличчя на відкритому повітрі, оскільки кількість випадків зараження COVID-19 продовжує знижуватися.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Рівень інфікування у країні за три тижні скоротився вдвічі, впавши до 1692 випадків у середу з пікового значення 3397 випадків на 100 000 населення 17 січня, що спонукало владу по всій країні послабити обмеження.

Маски, як і раніше, обов'язкові в закритих приміщеннях і в громадському транспорті, але майже у всіх регіонах скасовані вимоги пред'являти COVID-сертифікат для входу в бари та нічні клуби.

Агентство зазначає, що незважаючи на нові правила, деякі іспанці, побоюючись зараження, не знімали маски на вулиці.

Нагадаємо, уряд Чехії вирішив скасувати більшість обмежувальних заходів проти COVID-19, при цьому сертифікати про щеплення більше не будуть обов'язковими у ресторанах та інших установах з 18 лютого.

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