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Испания отменила требование носить маски на улице

Четверг, 10 февраля 2022, 18:11

Испания 10 февраля отменила требование носить маски для лица на открытом воздухе, поскольку число случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Уровень инфицирования в стране за три недели сократился вдвое, упав до 1692 случаев в среду с пикового значения 3397 случаев на 100 000 населения 17 января, что побудило власти по всей стране ослабить ограничения.

Маски по-прежнему обязательны в закрытых помещениях и в общественном транспорте, но почти во всех регионах отменены требования предъявлять COVID-сертификат для входа в бары и ночные клубы.

Агентство отмечает, что несмотря на новые правила, некоторые испанцы, опасаясь заражения, предпочли не снимать маски на улице.

Напомним, правительство Чехии решило отменить большинство ограничительных мер против COVID-19, при этом сертификаты о прививках больше не будут обязательными в ресторанах и других учреждениях с 18 февраля.

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Испания Коронавирус

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