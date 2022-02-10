Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Франція побудує шість нових ядерних реакторів

Четвер, 10 лютого 2022, 19:41

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні оголосив, що його країна побудує шість ядерних реакторів нового покоління (так званих EPR2) і розгляне будівництво восьми додаткових.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Час ядерного ренесансу настав", – сказав Макрон у промові, в якій виклав енергетичну політику Франції до 2050 року.

Президент Франції заявив, що державний енергетичний гігант EDF отримає "десятки мільярдів євро" на будівництво нових реакторів і що перший має запрацювати до 2035 року.

Макрон також заявив, що Франція не закриє жодного із своїх існуючих реакторів, "якщо, звичайно, не з міркувань безпеки", і оголосив про створення нового міжміністерського органу, який буде відповідати за моніторинг виконання плану.

Перш ніж оголосити про нові ядерні інвестиції, Макрон наполягав на тому, що вони повинні доповнювати збільшення інвестицій у відновлювані джерела енергії.

Нагадаємо, Німеччина закрила половину з шести своїх атомних електростанцій, які все ще діють.

Уряд Бельгії досяг угоди про закриття усіх атомних електростанцій в 2025 році, при цьому інвестиції в майбутні технології ядерної енергетики буде збережено.

Читайте також - Більше безпеки, менше корупції: чому ЄС змінює свою думку щодо ядерної енергії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція

Статті

Нові друзі Кремля: як український прапор розколов парламент Словаччини

Гучний скандал у словацькому парламенті з обливанням водою та вириванням з рук прапора України – лише верхівка айсберга.
10 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Німеччина любить Росію. Є також корупція, але не обов'язково йдеться про гроші"

Сєргєй Сумлєнний: "Росія корумпує не тільки грошима. Вона надає німцям – бізнесменам, політикам, усім впливовим колам – відчуття більшої ваги".
10 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Зіштовхнути лобами: як Росія "мілітаризує" етнічне питання в Україні та Центральній Європі

Мета Кремля – не просто оживити старі історичні рани, а зіштовхнувши сусідів лобами, підірвати європейську та євроатлантичну єдність.
10 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії