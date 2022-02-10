Франція побудує шість нових ядерних реакторів

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні оголосив, що його країна побудує шість ядерних реакторів нового покоління (так званих EPR2) і розгляне будівництво восьми додаткових.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Час ядерного ренесансу настав", – сказав Макрон у промові, в якій виклав енергетичну політику Франції до 2050 року.

Президент Франції заявив, що державний енергетичний гігант EDF отримає "десятки мільярдів євро" на будівництво нових реакторів і що перший має запрацювати до 2035 року.

Макрон також заявив, що Франція не закриє жодного із своїх існуючих реакторів, "якщо, звичайно, не з міркувань безпеки", і оголосив про створення нового міжміністерського органу, який буде відповідати за моніторинг виконання плану.

Перш ніж оголосити про нові ядерні інвестиції, Макрон наполягав на тому, що вони повинні доповнювати збільшення інвестицій у відновлювані джерела енергії.

Нагадаємо, Німеччина закрила половину з шести своїх атомних електростанцій, які все ще діють.

Уряд Бельгії досяг угоди про закриття усіх атомних електростанцій в 2025 році, при цьому інвестиції в майбутні технології ядерної енергетики буде збережено.

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