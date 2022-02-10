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Франция построит шесть новых ядерных реакторов

Четверг, 10 февраля 2022, 19:41

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня объявил, что его страна построит шесть ядерных реакторов нового поколения (так называемых EPR2) и рассмотрит строительство восьми дополнительных.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Время ядерного ренессанса наступило", – сказал Макрон в речи, в которой изложил энергетическую политику Франции до 2050 года.

Президент Франции заявил, что государственный энергетический гигант EDF получит "десятки миллиардов евро" на строительство новых реакторов и что первый должен заработать до 2035 года.

Макрон также заявил, что Франция не закроет ни один из своих существующих реакторов, "если, конечно, не из соображений безопасности", и объявил о создании нового межминистерского органа, который будет отвечать за мониторинг выполнения плана.

Прежде чем объявить о новых ядерных инвестициях, Макрон настаивал на том, что они должны дополнять увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Напомним, Германия закрыла половину из шести своих действующих атомных электростанций.

Правительство Бельгии достигло соглашения о закрытии всех атомных электростанций в 2025 году, при этом инвестиции в будущие технологии ядерной энергетики будут сохранены.

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Франция

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