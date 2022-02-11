Байден призвал американцев покинуть Украину уже сейчас

Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, поскольку ситуация может быстро обернуться безумием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью NBC News.

"Американские граждане должны уехать сейчас", - сказал Байден.

"Это непохоже на то, как все происходит в случае террористической организации. Мы имеем дело с одной из самых больших армий мира. Это совсем другая ситуация, и все может быстро обернуться безумием", - отметил он.

Когда Байдена спросили, какой сценарий может побудить его отправить войска для спасения бегущих из Украины американцев, он ответил: "Никакого. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга".

"Мы находимся в совершенно ином мире, чем когда-либо", – добавил он.

Байден заявил также, что если президент России Владимир Путин "достаточно глуп, чтобы вторгнуться, он достаточно умен, чтобы не делать ничего, что негативно повлияло бы на американских граждан".

Отдельно в четверг Госдепартамент обнародовал консультативное предупреждение о том, что США "не смогут эвакуировать американских граждан в случае российских военных действий где угодно в Украине". В Госдепе предупредили, что регулярные консульские службы, включая помощь гражданам, пытающимся покинуть страну, будут сильно страдать.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников в среду сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для помощи в эвакуации американцев из Украины.

По данным издания, часть военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса приступит к созданию блокпостов и других объектов на границе Польши с Украиной, чтобы начать подготовку к обслуживанию американцев. Военные будут оказывать материально-техническую поддержку, чтобы помочь координировать эвакуацию, а не летать на самолетах непосредственно в Украину, чтобы вывезти американских граждан.