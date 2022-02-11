Боррель зробив заяву у зв’язку з відповіддю ЄС на лист Лаврова

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив на важливості спільної відповіді Євросоюзу на лист глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, заявивши, що тільки ті, хто хоче розділити блок, вимагатимуть окремих відповідей від кожної держави.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві Борреля.

Він заявив, що надіслав листа Лаврову, відповідаючи на його письмове послання кожній із держав членів 28 січня.

За словами Борреля, у листі розглядаються питання, порушені міністром Лавровим, і повторюється пропозиція ЄС та його держав-членів продовжити діалог з Росією щодо шляхів зміцнення безпеки всіх.

"ЄС має спільну зовнішню політику та політику безпеки, і наша мета – діяти спільними зусиллями з усіх питань, що становлять спільний інтерес. Це також включає координацію відповідей на листи. Держави-члени ЄС мають вирішувати ці питання. Лише ті, хто зацікавлений у тому, щоб нас розділити, поставили б під сумнів таке рішення" - заявив Боррель.

Нагадаємо, ЄС в четвер вранці передав представнику Росії спільну відповідь блоку на лист глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, в якому від країн Євросоюзу вимагали прояснити свою точку зору на кілька міжнародних угод, стверджуючи, що західні союзники вибірково підходять до їхнього виконання.

Як повідомлялося у ЗМІ, у відповіді ЄС йдеться про те, що Європейський союз разом із партнерами по НАТО "готовий продовжити діалог з Росією щодо шляхів зміцнення безпеки для всіх".

У меморандумі особлива увага приділяється переговорам у рамках ОБСЄ з огляду на те, що всі країни ЄС є членами організації, на відміну від НАТО, до якого входить лише 21 країна ЄС.

"Ми вважаємо, що ОБСЄ є відповідним форумом для вирішення проблем безпеки всіх зацікавлених сторін на додаток до інших існуючих форматів, включаючи Раду Росія-НАТО", - йдеться у листі.

У відповіді ЄС не уточнюються конкретні угоди, згадані Лавровим, але йшлося про те, що майбутні переговори "дадуть можливість обговорити цю тему", а також "інші ключові документи, які становлять основу європейської безпеки".