Боррель сделал заявление в связи с ответом ЕС на письмо Лаврова

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил важность общего ответа Евросоюза на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявив, что только те, кто хочет разделить блок, потребуют отдельных ответов от каждого государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Борреля.

Он заявил, что направил письмо Лаврову, отвечая на его письменное послание каждому из государств-членов 28 января.

По словам Борреля, в письме рассматриваются вопросы, поднятые министром Лавровым, и повторяется предложение ЕС и его государств-членов продолжить диалог с Россией относительно путей укрепления безопасности всех.

"ЕС имеет общую внешнюю политику и политику безопасности, и наша цель – действовать общими усилиями по всем вопросам, представляющим общий интерес. Это также включает координацию ответов на письма. Государства-члены ЕС должны решать эти вопросы. Только те, кто заинтересован в том, чтобы нас разделить, поставили бы под вопрос такое решение", - заявил Боррель.

Напомним, ЕС в четверг утром передал представителю России общий ответ блока на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором от стран Евросоюза потребовали прояснить свою точку зрения на несколько международных соглашений, утверждая, что западные союзники избирательно подходят к их исполнению.

Как сообщалось в СМИ, в ответе ЕС говорится, что Европейский Союз вместе с партнерами по НАТО "готов продолжить диалог с Россией относительно путей укрепления безопасности для всех".

В меморандуме особое внимание уделяется переговорам в рамках ОБСЕ, учитывая, что все страны ЕС являются членами организации, в отличие от НАТО, в которую входит только 21 страна ЕС.

"Мы считаем, что ОБСЕ является соответствующим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО", - говорится в письме.

В ответе ЕС не уточняются конкретные соглашения, упомянутые Лавровым, но речь шла о том, что предстоящие переговоры "дадут возможность обсудить эту тему", а также "другие ключевые документы, составляющие основу европейской безопасности".

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