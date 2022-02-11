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Латвія схвалила закон про виплату компенсацій жертвам Голокосту

П'ятниця, 11 лютого 2022, 09:52

У четвер парламент Латвії ухвалив закон про реституції жертвам Голокосту, який включає компенсацію за втрачене єврейське майно та фінансування єврейської громади балтійської країни.

Про це, як пише  "Європейська правда", йдеться у повідомленні агентства АР.

Після кількох років суперечок навколо цього питання депутати 100-місного Сейму проголосували 64 голосами проти 21 за ухвалення законопроєкту в остаточному читанні.

Тривалі переговори за участю Всесвітньої єврейської організації з реституції, представників латвійських євреїв та державних органів розпочалися у 2005 році. У переговорах також брали участь США та Ізраїль.

Законопроєкт передбачає виділення 40 мільйонів євро протягом 10 років на відродження єврейської громади Латвії, що налічує 9500 осіб, надання соціальної та матеріальної допомоги тим, хто пережив Голокост, а також фінансування єврейських шкіл, відновлення будівель та культурні проєкти.

Латвія була окупована в червні 1940 року радянською Червоною армією, яка через рік була витіснена військами нацистської Німеччини. Москва повернула собі Латвію наприкінці 1944 року, і країна залишалася частиною Радянського Союзу до здобуття незалежності 1991 року.

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