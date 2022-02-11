Латвия одобрила закон о выплате компенсаций жертвам Холокоста

В четверг парламент Латвии принял закон о реституциях жертвам Холокоста, включающий компенсацию за утраченное еврейское имущество и финансирование еврейской общины балтийской страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении агентства АР.

После нескольких лет споров вокруг этого вопроса депутаты 100-местного Сейма проголосовали 64 голосами против 21 за принятие законопроекта в окончательном чтении.

Продолжительные переговоры с участием Всемирной еврейской организации по реституции, представителей латвийских евреев и государственных органов начались в 2005 году. В переговорах также участвовали США и Израиль.

Законопроект предусматривает выделение 40 миллионов евро в течение 10 лет на возрождение еврейской общины Латвии, которая насчитывает 9500 человек, предоставление социальной и материальной помощи пережившим Холокост, а также финансирование еврейских школ, восстановление зданий и культурные проекты.

Латвия была оккупирована в июне 1940 г. советской Красной армией, которая через год была вытеснена войсками нацистской Германии. Москва вернула себе Латвию в конце 1944 года, и страна оставалась частью Советского Союза до обретения независимости в 1991 году.

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