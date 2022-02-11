Польща спробує оскаржити штраф ЄС за ігнорування рішення суду щодо шахти на кордоні з Чехією

В уряді Польщі спробують оскаржити велетенський штраф, накладений на країну за ігнорування рішення Суду ЄС щодо призупинення роботи суперечливої шахти у Туруві.

Як повідомляє PAP, про це заявив прем’єр Матеуш Моравецький, пише "Європейська правда".

"Ми хочемо задіяти усі можливі юридичні механізми, щоб оскаржити штраф", - сказав Моравецький, нагадавши, що суперечку з Чехією вирішили компромісом і скаргу проти Польщі вже відкликали.

Він також повторив позицію уряду про те, що неприпустимо вимагати від країни закрити підприємство, від якого залежить понад кілька відсотків енергопостачання.

Нагадаємо, 20 вересня Суд ЄС постановив, що Польща має сплачувати по 500 тисяч євро за кожен день продовження роботи шахти у Туруві всупереч рішенню суду про її зупинку як тимчасовий захід.

В уряді Польщі заявили, що не можуть виконувати рішення і не збираються платити штраф, посилаючись на те, що прилегла електростанція забезпечує близько 7% енергопостачання країни і дуже важлива для економіки.

Врешті на початку лютого 2022 року Варшава і Прага заявили, що досягли компромісу, який врахує занепокоєння Чехії щодо впливу шахти на довкілля і дозволить Польщі не закривати її. 4 лютого Чехія відкликала свою скаргу на Польщу до Суду ЄС.

Втім, Єврокомісія збирається стягнути із призначених для Польщі коштів ЄС перший транш штрафу за те, що Варшава не призупинила діяльність шахти згідно з рішенням суду.

Читайте більше у статті: Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди







