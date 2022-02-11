Польша попытается обжаловать штраф ЕС за игнорирование решения суда по шахте на границе с Чехией

В правительстве Польши попытаются обжаловать гигантский штраф, наложенный на страну за игнорирование решения Суда ЕС по приостановке работы противоречивой шахты в Туруве.

Как сообщает PAP, об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда".

"Мы хотим задействовать все возможные юридические механизмы, чтобы оспорить штраф", - сказал Моравецкий, напомнив, что в споре с Чехией пришли к компромиссному решению и жалобу против Польши уже отозвали.

Он также повторил позицию правительства о том, что недопустимо требовать от страны закрыть предприятие, от которого зависит несколько процентов энергообеспечения.

Напомним, 20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша должна платить по 500 тысяч евро за каждый день продолжения работы шахты в Туруве вопреки решению суда о ее остановке.

В правительстве Польши заявили, что не могут выполнять решения и не собираются платить штраф, ссылаясь на то, что близлежащая электростанция обеспечивает около 7% энергоснабжения страны и очень важна для экономики.

Наконец, в начале февраля 2022 года Варшава и Прага заявили, что достигли компромисса, который учтет обеспокоенность Чехии влиянием шахты на окружающую среду и позволит Польше не закрывать ее. 4 февраля Чехия отозвала свою жалобу на Польшу в Суд ЕС.

Впрочем, Еврокомиссия собирается взыскать с предназначенных для Польши средств ЕС первый транш штрафа за то, что Варшава не приостановила деятельность шахты по решению суда.

Читайте больше в статье: Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения Суда ЕС.

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