Кулеба прокоментував натяки Лаврова на можливу евакуацію російських дипломатів з України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав спробою перекладання відповідальності на іншу сторону заяву глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова про те, що Росії, можливо, варто було б вивезти своїх дипломатів з України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу 11 лютого.

"Цю заяву потрібно розглядати в контексті поширюваного Росією наративу про те що саме Україна готує якісь агресивні дії… Все це зараз така гра наративів, боротьба за те, хто переможе у грі з назвою "хто винен", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він пригадав також останні заяви з Росії про те, що Україна нібито готується до наступу на Донбасі та провокацій.

"Хочу офіційно заявити, що жодних наступальних дій Україна не готує, жодні провокації нам не потрібні. Всі ці повідомлення з російського боку спрямовані на нагнітання емоційного стану і перекладання відповідальності на Україну", - зазначив він.

Він додав, що серед партнерів України завдяки дипломатичній роботі є чітке розуміння, що відповідальність за нинішню ескалацію несе РФ.

Нагадаємо, напередодні на пресконференції з главою МЗС Британії у Москві Лавров заявив, що Росії, можливо, теж варто вивозити своїх дипломатів з України, якщо так зробили деякі країни Заходу - тому що "можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників".

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