Кулеба прокомментировал намеки Лаврова на возможную эвакуацию дипломатов РФ из Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал попыткой переложить ответственность на другую сторону заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что России, возможно, стоило бы вывезти своих дипломатов из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге 11 февраля.

"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит какие-то агрессивные действия… Все это сейчас такая игра нарративов, борьба за то, кто победит в игре с названием "кто виноват", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он упомянул последние заявления из России о том, что Украина якобы готовится к наступлению на Донбассе и провокациям.

"Хочу официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не готовит, никакие провокации нам не нужны. Все эти сообщения с российской стороны направлены на нагнетание эмоционального состояния и перекладывания ответственности на Украину", - отметил он.

Он добавил, что среди партнеров Украины благодаря дипломатической работе есть четкое понимание, что ответственность за нынешнюю эскалацию несет РФ.

Напомним, накануне на пресс-конференции с главой МИД Британии в Москве Лавров заявил, что России, возможно, тоже стоит вывозить своих дипломатов из Украины, если так сделали некоторые страны Запада - потому что "возможно именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников".

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