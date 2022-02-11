Глава МЗС Чехії про агресію РФ, жорсткі санкції та допомогу Україні

Цього тижня новий міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відвідав Україну, в тому числі побував на Донбасі.

А ще він дав інтерв’ю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку. Про корекцію курсу Чехії щодо України, готовність підтримувати жорсткі санкції проти Путіна та ризики російської агресії читайте у матеріалі Глава МЗС Чехії: Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв агресії Путіна проти України. Інтерв’ю у відеоформаті можна подивитися на нашому Youtube-каналі.

Про що говорив Ян Ліпавський:

За словами міністра, Чехія планує і надалі продовжувати постачати в Україну озброєння.

"Наразі не знаю, в якій саме формі це буде, але наш уряд має політичну волю допомогти Україні встояти у цій кризі. Частина цих зусиль спрямована на те, щоби змінити "розрахунки втрат" для Путіна, щоб він ухвалив рішення не нападати на Україну фізично. Тому ми передали Україні 4000 артилерійських снарядів".

"Чехія також підтримує Україну всебічно і вже протягом тривалого часу, з 2014 року. Це і гуманітарна допомога, і допомога з розвитку, і підтримка різних проєктів з реформування. Ми є вашими надійними партнерами, бо все, що відбувається в Україні, впливає на Центральну Європу".

"Я вважаю, що елементом зусиль зі зміни "розрахунків втрат" з боку Путіна має бути наша готовність накласти санкції. Ми підтримуємо санкції на рівні ЄС та готові запровадити нові, якщо в цьому буде потреба".

Обговорюючи вимоги Путіна, у тому числі щодо гарантування, що Україна не буде членом НАТО, Ян Ліпавський заявив: "У нас є певні принципи, від яких ми не плануємо відступати. Серед них такі принципи, як безпека НАТО, наше право відправляти війська на запит суверенної держави (члена НАТО. – ЄП), а також суверенітет і територіальна цілісність".

"Я бачу, що Росія створює кризи одна за одною. Це – штучна міграційна криза на кордоні Білорусі. Це маніпуляція на європейському газовому ринку в різдвяний період... Інший приклад – Малі, де (на боці військової хунти. – ЄП) воюють неідентифіковані російські військові, називаючи себе "вагнерівцями". Далі – Боснія і Герцеговина, яку розривають дії Додіка з Республіки Сербської. Це – Україна. І ще можна продовжити про Сирію, Лівію... Це створює враження, що Путін тисне на Захід".

"Ми неухильні у тому, що Україна повинна мати право обирати напрямок інтеграції. Україна обрала Захід? Добре. Головне, що це саме ваше рішення. І не повинно бути жодних зусиль зовні, щоби це змінити".

"Я також підкреслю, що зміни вже є. Україна переорієнтувала економіку на торгівлю з ЄС. А торгівля між Україною та Чехією зростає щороку! Ви стаєте дедалі важливішими для нас. І якщо ви не зупинитеся у проведенні реформ – вступ в ЄС зрештою перетвориться у просту документальну формальність, і ви станете членом Євросоюзу."

"В цілому чеське суспільство дуже проукраїнське, і для цього не бракує підстав".

Повний текст інтерв’ю – у матеріалі Сергія Сидоренка Глава МЗС Чехії: Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв агресії Путіна проти України. Інтерв’ю у відеоформаті можна подивитися на нашому Youtube-каналі.