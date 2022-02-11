Глава МИД Чехии об агрессии РФ, жестких санкциях и помощи Украине
Пятница, 11 февраля 2022, 17:00
На этой неделе новый министр иностранных дел Чехии Ян Липавский посетил Украину, в том числе побывал на Донбассе.
А еще он дал интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко. О коррекции курса Чехии в отношении Украины, готовности поддерживать жесткие санкции против Путина и рисках российской агрессии читайте в материале Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины. Интервью в видеоформате можно посмотреть на нашем Youtube-канале.
О чем говорил Ян Липавский:
По словам министра, Чехия планирует и дальше продолжать поставлять в Украину вооружение.
"Пока не знаю, в какой именно форме это будет, но у нашего правительства есть политическая воля помочь Украине выстоять в этом кризисе. Часть этих усилий направлена на то, чтобы изменить "расчеты потерь" для Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически. Поэтому мы передали Украине 4000 артиллерийских снарядов".
"Чехия также поддерживает Украину всесторонне и уже долгое время, с 2014 года. Это и гуманитарная помощь, и помощь по развитию, и поддержка различных проектов по реформированию. Мы – ваши надежные партнеры, потому что все, что происходит в Украине, влияет на Центральную Европу".
"Я считаю, что элементом усилий по изменению "расчетов потерь" со стороны Путина должна быть наша готовность ввести санкции. Мы поддерживаем санкции на уровне ЕС и готовы ввести новые, если это потребуется".
Обсуждая требования Путина, в том числе по поводу гарантирования, что Украина не будет членом НАТО, Липавский заявил: "У нас есть определенные принципы, от которых мы не планируем отступать. Среди них такие принципы, как безопасность НАТО, наше право отправлять войска по запросу суверенного государства (члена НАТО. – ЕП), а также суверенитет и территориальная целостность".
"Я вижу, что Россия создает кризисы один за другим. Это – искусственный миграционный кризис на границе Беларуси. Это манипуляция на европейском газовом рынке в рождественский период... Другой пример – Мали, где (на стороне военной хунты. – ЕП) воюют неидентифицированные российские военные, называющие себя "вагнеровцами". Далее – Босния и Герцеговина, которую разрывают действия Додика из Республики Сербской. Это и Украина. И еще можно продолжить о Сирии, Ливии... Это создает впечатление, что Путин давит на Запад".
"Мы непреклонны в том, что Украина должна иметь право выбирать направление интеграции. Украина выбрала Запад? Хорошо. Главное, что это именно ваше решение. И не должно быть никаких усилий извне, чтобы это изменить".
"Я также подчеркну, что изменения уже есть. Украина переориентировала экономику на торговлю с ЕС. А торговля между Украиной и Чехией растет каждый год! Вы становитесь все более важными для нас. И если вы не остановитесь в проведении реформ – вступление в ЕС в конце концов превратится в простую документальную формальность, и вы станете членом Евросоюза."
"В целом чешское общество очень проукраинское, и для этого достаточно оснований".
Полный текст интервью – в материале Сергея Сидоренко Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины. Интервью в видеоформате можно посмотреть на нашем Youtube-канале.