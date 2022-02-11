Глава МИД Чехии об агрессии РФ, жестких санкциях и помощи Украине

На этой неделе новый министр иностранных дел Чехии Ян Липавский посетил Украину, в том числе побывал на Донбассе.

А еще он дал интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко. О коррекции курса Чехии в отношении Украины, готовности поддерживать жесткие санкции против Путина и рисках российской агрессии читайте в материале Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины. Интервью в видеоформате можно посмотреть на нашем Youtube-канале.

О чем говорил Ян Липавский:

По словам министра, Чехия планирует и дальше продолжать поставлять в Украину вооружение.

"Пока не знаю, в какой именно форме это будет, но у нашего правительства есть политическая воля помочь Украине выстоять в этом кризисе. Часть этих усилий направлена ​​на то, чтобы изменить "расчеты потерь" для Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически. Поэтому мы передали Украине 4000 артиллерийских снарядов".

"Чехия также поддерживает Украину всесторонне и уже долгое время, с 2014 года. Это и гуманитарная помощь, и помощь по развитию, и поддержка различных проектов по реформированию. Мы – ваши надежные партнеры, потому что все, что происходит в Украине, влияет на Центральную Европу".

"Я считаю, что элементом усилий по изменению "расчетов потерь" со стороны Путина должна быть наша готовность ввести санкции. Мы поддерживаем санкции на уровне ЕС и готовы ввести новые, если это потребуется".

Обсуждая требования Путина, в том числе по поводу гарантирования, что Украина не будет членом НАТО, Липавский заявил: "У нас есть определенные принципы, от которых мы не планируем отступать. Среди них такие принципы, как безопасность НАТО, наше право отправлять войска по запросу суверенного государства (члена НАТО. – ЕП), а также суверенитет и территориальная целостность".

"Я вижу, что Россия создает кризисы один за другим. Это – искусственный миграционный кризис на границе Беларуси. Это манипуляция на европейском газовом рынке в рождественский период... Другой пример – Мали, где (на стороне военной хунты. – ЕП) воюют неидентифицированные российские военные, называющие себя "вагнеровцами". Далее – Босния и Герцеговина, которую разрывают действия Додика из Республики Сербской. Это и Украина. И еще можно продолжить о Сирии, Ливии... Это создает впечатление, что Путин давит на Запад".

"Мы непреклонны в том, что Украина должна иметь право выбирать направление интеграции. Украина выбрала Запад? Хорошо. Главное, что это именно ваше решение. И не должно быть никаких усилий извне, чтобы это изменить".

"Я также подчеркну, что изменения уже есть. Украина переориентировала экономику на торговлю с ЕС. А торговля между Украиной и Чехией растет каждый год! Вы становитесь все более важными для нас. И если вы не остановитесь в проведении реформ – вступление в ЕС в конце концов превратится в простую документальную формальность, и вы станете членом Евросоюза."

"В целом чешское общество очень проукраинское, и для этого достаточно оснований".

Полный текст интервью – в материале Сергея Сидоренко Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины. Интервью в видеоформате можно посмотреть на нашем Youtube-канале.